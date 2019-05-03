وقال سرفراز إن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني يقوم بشكل ممنهج بعرقلة محاولات مكافحة الفساد المالي، لأن رؤوسه متورطون بملفات الاختلاس الكبرى وشبكات الفساد، ويقومون بتصفية كل معارض ومنتقد.
وأدلى سرفراز بهذه التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة مع عبد الرضا داوري، الصحافي والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وتم نشر الفيديو الذي يستغرق 55 دقيقة على موقع يوتيوب وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، ويعود تسجيله إلى يوم الثلاثاء 1 مايو/ أيار.
كما شاركت في المقابلة على الهواء من سلطنة عمان، شهرزاد ميرقوليخان، مساعدة سرفراز السابقة، والتي كان قد عينها بمنصب المفتش السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقُبض عليها عام 2007 في الولايات المتحدة وسُجنت حتى عام 2012 هناك بتهمة شراء معدات عسكرية تشمل نواظير ليلية لصالح إيران.
وكانت شهرزاد قد نشرت مقطعا عبر حسابها على موقع " فيسبوك" يظهر سرفراز، في مطار مسقط، بينما تحمل شهرزاد ميرقوليخان، بيدها ملفات قالت في فيديوهات لاحقة إنها تحتوي على آلاف الوثائق السرية حول فساد رئيس استخبارات الحرس الثوري ومعاونيه.
وكان سرفراز قد استقال من منصبه فجأة في مايو/أيار 2016، وذلك بعد 18 شهرًا فقط من تعيينه، بسبب ما قال إنها تدخلات أجهزة الاستخبارات في الشؤون الداخلية لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
يذكر أن اسم سرفراز مدرج في قائمة العقوبات الدولية بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2012 عندما كان يرأس تحرير قناة "برس تي في Press TV" الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، بسبب بث القناة اعترافات قسرية متلفزة لعدد من المعتقلين السياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير التلفزيون الإيراني السابق يكشف دور نجل خامنئي بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.