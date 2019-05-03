شكرا لقرائتكم بسبب النووي.. واشنطن تلوح بفرض عقوبات على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لوحت الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على أي مساعدة لإيران في تطوير مفاعل بوشهر النووي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها ستفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليورانيوم المخصب خارج البلاد.

وأكدت واشنطن أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في المفاعل النووية إلى الخارج.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.

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وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا.

وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.

وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.