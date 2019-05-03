شكرا لقرائتكم فيديو..ميليشيا الحوثي تحرق منازل المواطنين جنوب الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، عددا من منازل المواطنين بقصف عشوائي على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر محلية وعسكرية، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.

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وتابعت المصادر أن القصف تسبب باحتراق خمسة منازل بشكل كامل وأضرار جسيمة في عدد من المنازل المجاورة والتي أجبر سكانها على النزوح منها لدى أقاربهم أسفل وادي الجاح وآخرين إلى مخيمات النازحين بسبب القصف المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية التي لم تلتزم يوما واحدا بقرار وقف إطلاق النار طبقا لاتفاق السويد.

وأضافت أن جرائم الميليشيات الحوثية سببت ذعرا كبيرا في صفوف الأهالي ودفعت عددا منهم بالعودة إلى مخيمات النازحين.

ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة، مشاهد حية تظهر لحظة اشتعال النيران في منازل المواطنين.