المغرب يفكك "خلية داعشية" في طنجة

وذكرت الشرطة، في بيان، أن من بين الموقوفين شقيق لمقاتلين اثنين في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأضاف المصدر أن الأبحاث أسفرت عن ضبط أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار داعش، وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.
وتؤكد الأبحاث الأولية أيضا أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش كانوا يقومون بالدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة.
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