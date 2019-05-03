السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا لبحث الأوضاع فى ليبيا

كتب محمد الجالى

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا

وأكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقاً لمبادئ الموقف المصرى المتمسك بوحدة أراضى ليبيا...