إخماد حريق في مخيم البداوي قبل تمدده

أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ الفلسطيني ـ فوج ​مخيم البداوي​، حريقا شب في محل "وان ​دولار​" في شارع أبو الفوز داخل المخيم. واقتصرت أضراره على الماديات. وتمكن عناصر الدفاع المدني من إخلاء المدنيين القاطنين في جوار مكان الحريق وإخلاء محل مجاور لبيع المعجنات من ​قوارير الغاز​ والمواد القابلة للإشتعال قبل تمدد الحريق إليه.

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