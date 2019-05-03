الحاج حسن: نقترب من اصدار قانون جديد وعصري يعزز الحرية الاعلامية

اكد رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "اليوم العالمي لحرية ​الصحافة​ سيبقى ​لبنان​ وطنا للحرية الاعلامية"، مشيرا الى "أننا في ‎المجلس النيابي نقترب من اصدار قانون جديد وعصري للاعلام يعزز هذه الحرية.

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