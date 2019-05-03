شربل: الدولة تنازلت عن أراضي لسوليدير بحجة بناء البنى التحتية بوسط بيروت

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "أجار ​نادي الغولف​ هو 1500 ليرة سنويا ومشاع ​عيون السيمان​ لا تأخذ منه الدولة أي شيء وإتحاد البلديات يأخذ 200 ألف ​دولار​ سنويا رغم أن مساحته 13 مليون متر مربع كما أن "​سوليدير​" موجودة بعد تنازل الدولة للشركة عن 291 ألف متر مربع بموجب مرسوم وقدرت هذه المساحة بـ 445 مليون دولار ولم تحصل الدولة على هذه الموال بحجة بناء ​البنى التحتية​ في ​وسط بيروت​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الدولة كانت قادرة عن تحصيل أموال لكنها لم تقم بذلك"، مشيراً إلى أن "قرار إنشاء ​المحكمة الدولية​ تضمن وجود 5 دول مانحة وتحمل ​لبنان​ 49 بالمئة من تمويل المحكمة ووجوب إجتماع الدول لتقييم استخدام الموارد لكن لم يحصل أي اجتماع وقد دفعنا 430 مليون دولار ولم يصدر حتى الآن أي حكم مع إمكانية وجود 10 سنوات أخرى للإستئناف".

وأوضح شربل أن "الدولة تدفع بدل إيجار لمبنى تابع لإحدى شركات الخليوي دون استعماله منذ 7 سنوات"، مؤكداً أن "​المعاينة الميكانيكية​ ملك الدولة وعندما كنت وزيرا بلغت مدير المعاينة ​وليد سليمان​ أن لا علاقة له بعد الآن بها لأنه ملك للدولة وانتهى العقد لكن ​مجلس الوزراء​ رفض، فالشركة تدر مليون دولار شهريا بينما الدولة تصحل منها على مليون دولار سنويا"، مطالبا "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بوضع بدل مادي مقابل الحصول على رخصة سلاح"، مشيراً إلى انه لا يجوز أن لا تحصل الدولة على أموال من أرقام نمر السيارات المميزة ورخص الفيميه.