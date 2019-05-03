اصدر رئيس مجلس ادارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام بيانا أوضح فيه "مسألة التداول عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الجراد الى لبنان في الايام المقبلة".
واشار البيان الى ان "درجات الحرارة سترتفع يوم الاثنين 6 ايار الى 30 درجة، ثم ستنخفض يوم الثلاثاء 7 ايار الى 25 درجة ساحلا، و 20 درجة بقاعا، لذا فإن هذا الموضوع مستبعد لان انخفاض درجات الحرارة الاسبوع المقبل واتجاه الرياح الغربي اضافة الى بعد المسافة من اليمن وجنوبي المملكة العربية السعودية يحولان دون وصول الجراد الى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية: وصول الجراد الى لبنان مستبعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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