مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية: وصول الجراد الى لبنان مستبعد

اصدر رئيس مجلس ادارة ومدير عام ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ ​ميشال افرام​ بيانا أوضح فيه "مسألة التداول عبر ​وسائل الاعلام​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن وصول الجراد الى ​لبنان​ في الايام المقبلة".

واشار البيان الى ان "​درجات الحرارة​ سترتفع يوم الاثنين 6 ايار الى 30 درجة، ثم ستنخفض يوم الثلاثاء 7 ايار الى 25 درجة ساحلا، و 20 درجة بقاعا، لذا فإن هذا الموضوع مستبعد لان انخفاض درجات الحرارة الاسبوع المقبل واتجاه الرياح الغربي اضافة الى بعد المسافة من ​اليمن​ وجنوبي ​المملكة العربية السعودية​ يحولان دون وصول الجراد الى لبنان".