الجراح خلال اطلاق فعاليات صيدا مدينة رمضانية: لتوريث الاجيال القادمة المحبة والشراكة

أكد وزير ​الاتصالات​ ​جمال الجراح​ خلال اطلاق فعاليات صيدا مدينة رمضانية في خان الإفرنج ان "​مدينة صيدا​ خرج منها رجال رجال وكبار كبار"، مشيراً الى أن "هذه المدينة مدينة رمضانية ليست بالمعنى الديني هي ترسل رسالة رمضان، رسالة ​المحبة​ والشراكة الوطنية وشراكة المسؤولية تجاه ليس فقط صيدا بل مسؤولية تجاه ​لبنان​".

وأشار الجراح الى أن "هذا المشهد الذي نراه هذا هو لبنان الحقيقي الذي نريده ان يبقى"، لافتاً الى أنه "هكذا كنا وهكذا يجب ان نبقى، نورث المحبة والشراكة الى الاجيال القادمة لنقول اننا شعب يستحق السلام والازدهار".

وأكد أنه "بعد هذه الجولة في صيدا هي مدينة راسخة في التاريخ ولا عجب انه بعد كل ما رأيت أن تكون صيدا قدمت ​سعد الحريري​ و​رفيق الحريري​".