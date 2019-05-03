إخماد حريق شقة سكنية في الكرك - زحلة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من المديرية أخمدوا حريقاً شب على شرفة شقة تقع في الطابق الثاني من مبنى سكني في ​الكرك​ - زحلة، مشيرة الى أن سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران الى داخل الشقة واقتصرت الأضرار على الماديات.

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