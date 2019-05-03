خارجية أميركا: على النظام الإيراني وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "يجب على النظام الإيراني وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم"، مشيرة إلى أنه "سيتم فرض عقوبات على أي جهة تقدم مساعدة لتطوير مفاعل بوشهر النووي الإيراني".
وشددت على "أننا لن نسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في المفاعل النووية إلى خارج البلاد"، لافتة إلى أن "واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تخصيب اليورانيوم خارج إيران".
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