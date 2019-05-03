بيسكوف: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن "المكالمة المهاتفية بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استمرت لساعة ونصف تقريبا".

وكان ​البيت الأبيض​ قد أعلن، في وقت سابق، أنه خلال المحادثة الهاتفية ناقش رئيسا البلدين الوضع في ​كوريا الشمالية​ و​فنزويلا​، وكذلك اتفاق نووي جديد محتمل بين ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ و​الصين​.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في ​هلسنكي​ في 16 تموز، وناقشا خلالها اللقاء ​أزمة اللاجئين​ السوريين، والموقف في ​أوكرانيا​، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية عام 2016.