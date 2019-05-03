بيسكوف: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "المكالمة المهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرت لساعة ونصف تقريبا".
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أنه خلال المحادثة الهاتفية ناقش رئيسا البلدين الوضع في كوريا الشمالية وفنزويلا، وكذلك اتفاق نووي جديد محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
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