سفارة روسيا بواشنطن توجه مذكرة احتجاج لأميركا على قرارها بحق بوتينا

وجهت سفارة ​روسيا​ لدى ​الولايات المتحدة​ مذكرة احتجاج للخارجية الأميركية على "القرار غير القانوني" لقضاء البلاد بحق المواطنة الروسية المعتقلة هناك، ماريا بوتينا.

وأوضحت ​السفارة الروسية​ في بيان لها أنها "وجهت إلى وزارة ​الخارجية الأميركية​ مذكرة احتجاج على خلفية القرار غير القانوني للقضاء، تطالب ​السلطات الأميركية​ بضمان حماية الحقوق والمصالح الشرعية لمواطنتنا بالتوافق مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ولفتت الى أنه "قام دبلوماسيون من السفارة بزيارة ماريا بوتينا"، مشيرةً الى أنه "على الرغم من كل الظلم والقسوة للحكم الصادر يوم 26 نيسان إلا أن مواطنتنا تواجه كامل المعاناة الناجمة عن حبسها في السجن بصمود وكرامة".