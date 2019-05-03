حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني

أكدت حركة "حماس"، في بيان، أنها "تنعى الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء الاستهداف والعدوان الإسرائيلي، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
وحملت الحركة "الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وهذه الاعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين".
وشددت على أن "المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة، وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم، والتصدي للعدوان، فهذا واجب وطني وديني وأخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان".
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