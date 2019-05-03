مقتل 9 أشخاص إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا

أعلن ​خفر السواحل التركي​ في بيان عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، جراء غرق قارب يُقل مهاجرين قبالة الساحل الشمالي الغربي ل​تركيا​، فيما أدرج خمسة آخرون على قائمة المفقودين، مشيرا الى أن القارب غرق قبالة ساحل مقاطعة "أيفاليك" بمحافظة "بالق أسير" شمال غربي تركيا، وكان يُقل على متنه 17 مهاجرًا، أُنقذ خمسة منهم من الغرق.

وأوضح خفر السواحل أنه تم الدفع بأربعة قوارب ومروحيتين في إطار عمليات البحث والإنقاذ التي أُطلِقت للتمكن من العثور على أربعة مهاجرين آخرين وشخص يشتبه في أنه من مهربي ​المهاجرين​.

ووردت أنباء تفيد بأن المهاجرين يتبعون ثلاث عائلات من ​أفغانستان​، وكانوا يقصدون أراضي ​الاتحاد الأوروبي​.