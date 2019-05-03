حماس: لن نسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني وحصار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

حملت حركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات "التصعيد" الإسرائيلي في قطاع غزة.

واتهمت الحركة في بيان صحفي إسرائيل بـ "الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين".

وتوعدت الحركة بأن "المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم، والتصدي للعدوان".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ثلاثة أشخاص اليوم الجمعة.

وقبل ذلك أفادت المصادر الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أصاب اليوم عشرات الفلسطينيين بجروح، وأغار بطائرة عسكرية على أطراف شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 50 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال بينهم صحفية ومسعف خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وجرت المواجهات ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 13 شهرا تحت شعار هذا الأسبوع (الجولان عربية سورية) رفضا للقرار الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.