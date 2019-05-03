20 مليون جنيه لإنشاء كوبري أعلى السكة الحديد في بركة السبع

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:
قال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إنه جرى اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لإنشاء كوبري، أعلى خط السكة الحديد في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.
وأضاف عبدالواحد، أنه تم اعتماد المبلغ المالي في الموازنة الجديدة لهيئة السكة الحديد، موضحًا أنه من المقرر البدء في أعمال الإنشاءات الخاصة به بداية من شهر أغسطس المقبل.
وأشار النائب إلى أن الكوبري الجديد سيحد من مشكلة التكدس المروري الناتج عن إغلاق مزلقانات السكة الحديد داخل المدينة.
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