نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة خارجية كينيا مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):

بحث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مع مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن السفير حمدي لوزا سلم خلال اللقاء الذي تم في نيروبي وزيرة خارجية كينيا رسالة من وزير الخارجية سامح شكري، تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية قدماً والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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تأتي زيارة نائب وزير الخارجية إلى نيروبي في إطار جولة تشمل الصومال وإقليم أرض الصومال، انطلاقاً من حرص مصر على متابعة الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الكينية -خلال اللقاء- عن بالغ امتنانها لاهتمام وزير الخارجية بالتنسيق المستمر مع كينيا حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيدةً في هذا السياق بالدور النشط الذى تضطلع به مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لدعم قضايا السلم والأمن في أفريقيا، خاصةً قيام السيد رئيس الجمهورية بعقد القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بالقاهرة مؤخراً، والتي حضرتها الوزيرة مُمثلة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا نظراً لتواجده في جولة خارجية في ذات التوقيت.

كما تم الاتفاق على أهمية تحديد توقيت عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في القريب العاجل بما يسهم في تعزيز التعاون بين مصر وكينيا.