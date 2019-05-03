الأمير هاري يؤجل زيارته إلى هولندا وسط توقعات بولادة طفله الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أرجأ الأمير البريطاني هاري اليوم الجمعة زيارته المقررة إلى هولندا الأسبوع المقبل وسط توقعات بقرب ولادة طفله الأول من زوجته ميجان، دوقة ساسكس.

وقال قصر باكنجهام "اتخذنا قرارا بتأجيل زيارة دوق ساسكس المقررة إلى أمستردام يوم الأربعاء".

وبدلاً من البقاء يومين، من المقرر أن يبقى الأمير هاري الآن في أمستردام يوما واحدا.

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وأضاف القصر في بيان "من المقرر أن يسافر الدوق إلى لاهاي يوم الخميس، التاسع من مايو لإطلاق دورة ألعاب إنفيكتوس 2020 في لاهاي كما هو مخطط لها".

والأمير هاري (34 عاما) هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية والابن الثاني لوريث العرش، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا.

وتزوج الأمير من الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل (37 سنة) في حفل زفاف مذهل في قلعة وندسور الملكية في مايو 2018.