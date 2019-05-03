سكرتير جنوب سيناء: "نقل النواب" طالبت بتشغيل قزق ميناء شرم الشيخ البحري عقب تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
قال اللواء نادر العشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، تفقدت ميناء شرم الشيخ البحري عقب الانتهاء من تطويره.
وأضاف أن اللجنة تفقدت القزق الميكانيكي الذي جرى إنشائه بتكلفة 70 مليون جنيه، ومخصص لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة، بقوة 400 يخت سنويًا، ويتضمن 2 سقالة بطول 45 مترًا، ورصيف بحري بطول 35 مترًا طولي، وغاطس 5 أمتار، ومزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع، ومجهزة بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية وكافة تجهيزات تموين وخدمات اليخوت.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بتشغيل القزق، خاصة أنه تم الانتهاء من جميع الإنشاءات فيه منذ 4 أشهر.
وأوضح أن اللجنة تفقدت أيضًا صالة الوصول والسفر، عقب الانتهاء من تطويرهم كما تفقدوا الخيمة المتواجدة على رصيف الميناء لاستقبال السياح وأماكن انتظار الأتوبيسات السياحية.
وأكد أن اللجنة أشادت بالتطوير الذي جرى في الميناء، حتى أصبح يليق بمكانة مدينة شرم السياحية.
جدير بالذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة.
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