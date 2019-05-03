قضايا التمييز العنصري في قطر يفضح ازدواجيتها

سياسات قطر الداعمة للجماعات المتطرفة يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية، وفي محاولة للتغطية على تلك السياسات تعتمد قطر على أسلوب تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، وهو ما قادها لحملة علاقات عامة مليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة.

وتهدف الدوحة لصرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، بعد أن انتفضت الشعوب الحرة وبرلماناتها ونخبها من الدوحة إلى لندن، مرورا بالخرطوم وطرابلس ونواكشوط وباريس، ضد التنظيم الحاكم في قطر.

وبدلا من مراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب التي دفعت الدول العربية لمقاطعتها منذ صيف 2017، بعد أن فاض الكيل من استمراء تنظيم الحمدين سياساته الداعمة للإرهاب، اختارت الدوحة أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة.

وتتوالى فضائح دعم تنظيم الحمدين للإرهاب ليس آخرها لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع أبرز المطلوبين على لائحة الإرهاب في موريتانيا خلال زيارته لرواندا، والكشف عن محاولات قطرية لجعل تونس جسراً لمرور الأسلحة والدعم للمليشيات الإرهابية في ليبيا.

ملف التمييز العنصري في قطر:

تمييز ضد قبيلة الغفران

واصل أبناء قبيلة الغفران القطرية فضح ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم وتقديم الأدلة التي تكشف زيف شعارات نظام الدوحة حول حقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، الشهر الماضي، اتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن اللجنة تجاهلت الشكاوى المستمرة، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم، والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم.

وتعرضت قبيلة الغفران لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري، وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

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