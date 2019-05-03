المكسيك تحقق في حادث مقتل صحفي بولاية أواكساكا جنوبي البلاد

بدأت السلطات المكسيكية التحقيق في مقتل صحفي آخر عُِثر عليه مقتولاً في ولاية أواكساكا جنوبي البلاد.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الجمعة/ عن مكتب الادعاء العام في ولاية أواكساكا المكسيكية

قوله -في بيان- إن الصحفي تيليسفورو سانتياجو انريكيز أُطلق عليه الرصاص حتى قُتل داخل سيارة في ولاية أواكساكا الجنوبية.



وأضاف المكتب أن السلطات بدأت تحقيقاً في الحادث.



يُعد انريكيز الصحفي السابع على الأقل الذي يلقى حتفه خلال ولاية الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، حيث أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية في مارس الماضي عن مقتل 6 آخرين منذ تولي أوبرادور في ديسمبر الماضي.