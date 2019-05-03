بدأت السلطات المكسيكية التحقيق في مقتل صحفي آخر عُِثر عليه مقتولاً في ولاية أواكساكا جنوبي البلاد.
ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الجمعة/ عن مكتب الادعاء العام في ولاية أواكساكا المكسيكيةقوله -في بيان- إن الصحفي تيليسفورو سانتياجو انريكيز أُطلق عليه الرصاص حتى قُتل داخل سيارة في ولاية أواكساكا الجنوبية.
وأضاف المكتب أن السلطات بدأت تحقيقاً في الحادث.
يُعد انريكيز الصحفي السابع على الأقل الذي يلقى حتفه خلال ولاية الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، حيث أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية في مارس الماضي عن مقتل 6 آخرين منذ تولي أوبرادور في ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تحقق في حادث مقتل صحفي بولاية أواكساكا جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.