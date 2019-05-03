رئيس الأمن والتعاون الأوروبي يجري مباحثات في الجبل الأسود

يقوم ميروسلاف لاجاك الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا بزيارة إلى الجبل الأسود يومي 7 و8 مايو الجاري.
وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة -من مقرها فى العاصمةالنمساوية فيينا- أن لاجاك سوف يجري مباحثات مهمة مع رئيس البرلمان إيفان براجوفيتش ورئيس الوزراء دسكو ماركوفيتش ووزير الشؤون الخارجية سريان دارمانوفيتش وممثلي المجتمع المدني
وأضاف بيان المنظمة أن لاجاك سوف يكون ضيف شرف في اجتماع وزراء الخارجية للمبادرة الأدرياتيكية الأيونية، بالإضافة إلى ذلك سوف تمنح جامعة الجبل الأسود لاجاك الدكتوراه الفخرية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس لاجاك سوف يقدم بعض المساعدات المالية لتطوير المدارس في الجبل الأسود.
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