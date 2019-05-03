استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي لموقع واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد المواطن رائد خليل أبو طير (19عامًا) جراء إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لمدينة
وكانت طائرة إسرائيلية من دون طيار ومدفعية الاحتلال، قد قصفت مساء اليوم، بصاروخ وثلاث قذائف موقعين وأرضا فارغة بالقرب من مخيم العودة شرق مخيم البريج، ما أوقع دمارا في المكان.
وزعم جيش الاحتلال أن جنديين أصيبا برصاص قناص قرب السياج الحدودي.
وأصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال وثلاثة مسعفين وصحفية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة. وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.
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