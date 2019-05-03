قسد: وجود القوات الروسية في سوريا مشروع ولا يزال مطلوبا

أعربت "قوات سوريا الديمقراطية" عن دعمها لبقاء القوات العسكرية الروسية في سوريا لمواصلة دعم جهود مكافحة الإرهاب في البلاد، معتبرة أن روسيا لعبت دورا إيجابيا في هذا المجال.
وأشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي -في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال ملتقى العشائر السورية الذي نظمه "مجلس سوريا الديمقراطية" في ناحية عين عيسى حسبما
وقال عبدي "إن تواجد قوات التحالف الدولي في مناطقنا وكذلك تواجد القوات الروسية في المناطق الأخرى، كان لهما دور إيجابي في دحر
واعتبر أن "تواجد القوات الدولية بهدف حماية شعبنا من الإرهاب تواجد مشروع، حتى يتم تطهير كافة الأراضي السورية من الإرهاب".
وتنفذ القوات الروسية في سوريا، منذ 30 سبتمبر 2015 بدعوة من السلطات السورية، عملية عسكرية واسعة في إطار دعمها جهود الحكومة السورية في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية كافة.
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