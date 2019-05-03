روسيا: قرار تعيين سفير جديد لدى بيلاروسيا لا يعني وجود أزمة بين البلدين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين، اليوم الجمعة، أن تنصيب سفير روسي جديد لدى بيلاروسيا لا يشير إلى وجود أي أزمة في العلاقات بين البلدين.
وقال كاراسين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أرفض بشدةتفسير كل ذلك بأنه نوع من الأزمة.. إنه مجرد إجراء عادي، فهناك حوادث مماثلة تحدث في إطار الممارسات الدبلوماسية".. مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ومينسك لها طابع شراكة
وأضاف أن الجانبين كانا يعملان على تعزيز التعاون بينهما.. وتابع قائلا "نحن في حاجة إلى أن يكون لدينا نظرة تفاؤلية تجاه العلاقات المستقبلية بين روسيا وبيلاروسيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الثلاثاء الماضي على قرار يقضي بتعيين ديمتري ميزينتيسيف سفيراً جديداً لدى بيلاروسيا، كما أعفى ميخائيل بابيش عن مهام منصبه.
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