بومبيو يؤكد التزام بلاده بحماية حرية وسلامة الصحفيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم ، التزام الولايات المتحدة بحماية حرية وسلامة الصحفيين. وقال بومبيو - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إنه من الضروري وجود إعلام حر ومستقل من لحرية الصحافة أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إنه من الضروري وجود إعلام حر ومستقل منأجل ديمقراطية فعالة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وعلى كل المستويات تعمل ومن دون كلل على دفع حرية الصحافة وتكريم أولئك الذين كرسوا وضحوا بأنفسهم لدعم الديمقراطية من خلال الصحافة.

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