طالب مستشار النمسا سباستيان كورتس إلى إعادة التفاوض بشأن وضع معاهدة جديدة لتنظيم وضع الاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث معاهدة لشبونة الإصلاحية التي بدأ تنفيذها عام 2009 .
وقال كورتس - في تصريحات صحفية اليوم - إن أوروبا تحتاج إلى إبرام معاهدة جديدة لزيادة فعالية وتماسك الاتحاد الأوروبي.
وأشار كورتس - في تصريحاته التي جاءت بمناسبة بدء الحملة الانتخابية لحزبه
وأضاف أن أوروبا لديها حاليًا عدة أزمات عديدة وتشمل الديون واليورو والهجرة وتغير المناخ وفوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد على ضرورة أن تكون
وأشار إلى أن على الاتحاد الأوروبي في المستقبل التركيز بشكل أكبر على القضايا الكبرى مثل السياسة الخارجية والتحديات الأمنية مع استبعاد تشكيل جيش الاتحاد الأوروبي لأن الدول الأعضاء غير مستعدة لاتخاذ قرار إرسال قواتها إلى مناطق الأزمات.
وأوضح أن النمسا لا تريد أن تترك الاتحاد الأوروبي إلى قوى اليسار واليمين المتشددة، لافتًا إلى أن تطوير الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سياسة قوية من تيار الوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تطالب بإعادة النظر في معاهدات الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.