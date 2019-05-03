القتال يستعر في طرابلس وتعزيزات عسكرية للجيش الليبي

منطقة العزيزية
وأفادت مصادر في ليبيا بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والكتائب الموالية لحكومة الوفاق في العزيزية. وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، منذ أن أطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من إبريل الماضي عملية عسكرية، بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس.
ارتفاع أعداد النازحين
إلى ذلك، ارتفع عدد النازحين في ليبيا إلى 55 ألف نازح، بحسب ما أعلنته حكومة «الوفاق»، وذلك بسبب المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.
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