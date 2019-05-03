عريقات يتهم واشنطن بفرض إملاءاتها على الفلسطينيين

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، الإدارة الأميركية بفرض سياسة الإملاءات على الفلسطينيين، فيما يتعلق بحل الصراع مع إسرائيل.

وقال عريقات في بيان عقب لقائه وفدا أميركيا يضم شخصيات أكاديمية وسياسية وثقافية في رام الله، إن إطلاق خطة السلام الأميركية بدلا من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات، وليس الاتفاق عبر المفاوضات.

وأكد أن البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام «ليس سوى مطاردة للسراب والعيش في الأوهام».

خطة السلام

وكان مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، قد أعلن أول من أمس، أن خطة السلام للشرق الأوسط، التي يعكف على وضعها ستكون «نقطة بداية جيدة» لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

وأوضح كوشنر، أنه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل، بعد انقضاء شهر رمضان.