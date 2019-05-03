البنتاجون: على تركيا الاختيار بين طائراتنا أو المنظومة الدفاعية الروسية

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الجمعة، إن "الموقف الأميركي من تركيا لم يتغير" مؤكداً عدم تسليم تركيا الطائرات الشبح اف-35 إذا لم تتخل عن المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ من طراز "اس-400".

وصرح لصحافيين أن "موقفنا لم يتغير"، موضحاً أنه إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقرراً.

وتابع شاناهان "إذا ارتأت تركيا أن منظومة اس-400 قرار تريد المضي فيه قدماً، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا" موضحاً أنه التقى مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.

وحضت واشنطن تركيا على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية والطائرات المقاتلة من طراز أف-35، التي تريد تركيا الحصول على 100 منها. وتم تسليم طائرتين في يونيو 2018 لكنهما بقيتا في الولايات المتحدة، رسمياً لتدريب الطيارين الأتراك.

ولم يحدد البنتاغون مطلقاً أي موعد لتسليم هذا النوع من المقاتلات إلى تركيا، كما قرر مطلع أبريل تعليق عملية تسليم المعدات الأرضية المتعلقة باستخدام هذه المقاتلة المصممة للتواصل في الوقت الفعلي مع الأنظمة العسكرية التابعة لحلف الاطلسي، بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي.