نائب الرئيس: ترامب مصمم على تغييرات هيكلية في ممارسات الصين التجارية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب "مصمم" على مطالبه بأن تجري الصين تغييرات هيكلية في ممارساتها التجارية، مضيفاً أن إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية سيكون جزءاً من آلية لتنفيذ أي اتفاق مع بكين.

وفي مقابلة مع تلفزيون "سي.إن.بي.سي" أذيعت اليوم الجمعة، قال بنس إن ترامب "ما زال متفائلاً جداً" بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين في محادثات الأسبوع المقبل في واشنطن.

ويسافر ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى واشنطن لمحادثات تبدأ يوم الأربعاء، بعد جولة محادثات في بكين هذا الأسبوع وصفها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأنها "مثمرة".

وعبر ممثلون لقطاع الصناعة عن اعتقادهم بأن المحادثات في مرحلتها النهائية، وقال منوتشين إنه يأمل بأن يكون الفريق الأميركي بحلول نهاية الأسبوع المقبل، في موقف يوصي فيه ترامب باتفاق أو يبلغه أنه لم يمكن الوصول لاتفاق.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان أي اتفاق سيبقي على بعض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار سارية، قال بنس "كلمتا الرئيس المفضلتان هما (سوف نرى)."

وأضاف قائلا "يرى الرئيس أننا في وضع قوي للغاية ويمكننا فرض المزيد من الرسوم إذا لم نتمكن من إبرام اتفاق. طريقة إلغاء الرسوم الجمركية ستكون جزءا من آلية التنفيذ وكل ذلك هو موضع تفاوض في المحادثات".

وتصر إدارة ترامب على آلية لضمان أن تنفذ الصين أي وعود للإصلاح وتعهدات بشراء المزيد من البضائع الأميركية.

وقال بنس أيضاً إن ترامب أوضح للرئيس الصيني شي جين بينج أن الولايات المتحدة يجب أن ترى تغييرات هيكلية في ممارسات الصين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتلك التي تجبر شركات أميركية على نقل التكنولوجيا إلى شركات صينية.

وأضاف أن "عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، وسرقة الملكية الفكرية حقيقة واقعة. الرئيس ترامب أوضح أنه يجب أن يكون هناك تغيير من جانب الصين بشأن القضايا الهيكلية، وأيضاً الاختلالات التجارية وسنواصل التمسك بهذه المطالب".

وفي وقت لاحق، أبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحفيين أن الولايات المتحدة لا تخفف موقفها في المحادثات بشأن أي من مطالبها تجاه الصين.

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وبشأن أسعار الفائدة، انضم نائب الرئيس الأميركي إلى قافلة الداعين لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ينبغي أن يبحث خفض أسعار الفائدة نظراً لغياب التضخم في الاقتصاد، لينضم بذلك إلى الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه الاقتصاديين في الضغط على البنك المركزي.

وقال بنس في المقابلة: "لا يوجد تضخم. الاقتصاد قوي. هذا هو الوقت الملائم تماماً ليس فقط لعدم رفع أسعار الفائدة، لكن يتعين علينا أيضاً أن نبحث خفضها".

أدلى بنس بهذه التصريحات بعدما أصدرت الحكومة تقريراً يظهر نمواً قوياً للوظائف في الشهر الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاماً عند 3.6 في المئة وهو أداء نسب الفضل فيه إلى سياسات إدارة ترامب لخفض كل من الضرائب والإجراءات التنظيمية.

وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نهاية اجتماعه يوم الأربعاء، ولمح إلى أنه لا ينوي تعديله في القريب العاجل.

وعلى مدار أسابيع، ظل ترامب ومستشاره الاقتصادي لاري كودلو يناشدان مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء إن المركزي الأميركي، الذي يعدّل سعر الفائدة في العادة بمقدار ربع نقطة مئوية، ينبغي أن يخفض الفائدة نقطة مئوية كاملة وأن يشتري سندات لدفع تكاليف الإقتراض للانخفاض.

وكتب ترامب على تويتر "نملك الامكانيات للانطلاق مثل الصاروخ إذا خفضنا أسعار الفائدة، بمقدار نقطة (مئوية) مثلاً، وأجرينا بعض التيسير الكمي".

ورداً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن المركزي الأميركي هيئة مستقلة، ولا يتأثر بالاعتبارات السياسية في إدارته للسياسة النقدية.