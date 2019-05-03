الرئيس التونسي يمدد حال الطوارئ شهراً إضافياً

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة، تمديد حال الطوارئ شهراً إضافياً، علماً بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 اثر هجمات دامية استهدفت أمنيين وسيّاحاً.

وقالت الرئاسة في بيان "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حال الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداءً من السادس من مايو إلى الرابع من يونيو 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وحض السبسي البرلمان التونسي في مارس الفائت، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

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ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع إبريل الجاري تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.