ترامب وبوتن يناقشان السلاح النووي الكوري الشمالي والأزمة الفنزويلية

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الوضع في فنزويلا، على خلفية تبادل اتهامات بينهما بتأجيج التوتر وممارسة لعبة خطيرة.

وكتب ترامب على تويتر "محادثة مثمرة جداً"، وذلك إثر اتصال هاتفي مع بوتين بعد ثلاثة أيام من محاولة تمرد عسكري في هذا البلد ذي الاحتياطات النفطية الهائلة.

وصرح لاحقاً في المكتب البيضوي أن "فلاديمير بوتين لا يسعى البتة إلى التدخل في فنزويلا، ويود أن يرى تطورات إيجابية، لقد اجرينا محادثة ايجابية جداً".

ويتصاعد التوتر الدبلوماسي منذ أشهر بين واشنطن وموسكو، مع دعم الأولى للمعارض الفنزويلي خوان جوايدو ومطالبتها بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو، واتهام الثانية للولايات المتحدة بمحاولة تدبير "انقلاب".

وليل الخميس - الجمعة، دعا غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقالياً، إلى التظاهر "في شكل سلمي" السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش، الفريق الرئيسي في السلطة، بالتخلي عن مادورو.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الجمعة، أن ترامب أكد خلال مشاوراته الهاتفية مع بوتين والتي استمرت أكثر من ساعة، وتناولت أيضاً ملفي اوكرنيا وكوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي".

من جهته، حرص الكرملين على التوضيح أن الاتصال جاء بمبادرة من واشنطن، لافتاً إلى أن بوتين شدد على أن "للفنزويليين وحدهم الحق في تقرير مستقبل بلادهم".

وأضافت موسكو أن "التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات تغيير الحكم في كراكاس بالقوة، تقوّض إمكانات إيجاد تسوية سياسية للنزاع".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صرح بعد ظهر الثلاثاء، أن مادورو كان على وشك مغادرة فنزويلا في الصباح نفسه، لكن الروس طلبوا منه "البقاء".

واستقبل وزير الدفاع الاميركي بالوكالة باتريك شاناهان صباح الجمعة في البنتاغون كلاّ من بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون والأدميرال غريغ فالر الذي يترأس القيادة الأميركية في أميركا الجنوبية.

وإذ ذكر بموقف ترامب الذي يكرر منذ اسابيع بأن "كل الخيارات" مطروحة، رفض شاناهان الإدلاء بتوضيحات حول أي تدخل عسكري محتمل.

واكتفى بالقول "سأتجنب الخوض في تفاصيل ما يمكننا القيام به أو لا، ولكن ينبغي الإدراك أن خططنا عميقة. وحين تتغير الظروف (على الارض) نقوم بتعديلات".

من جهته، اقترح السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام الجمعة، أن ترسل الولايات المتحدة حاملة طائرات قبالة فنزويلا.

وكتب على "تويتر" أن "كوبا وروسيا ترسلان قوات لدعم مادورو في فنزويلا ... بينما نحن نتحدث ونعاقب، أين حاملة طائراتنا".

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وفي كراكاس، حض غوايدو السكان على التظاهر السبت "في شكل سلمي" نحو القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بالتخلي عن مادورو.

وقال في مؤتمر صحافي "نعلم بأن علينا موصلة الاحتجاج (...) علينا أن نستمر في شكل سلمي من دون وقوع في فخ" الحكومة، مؤكداً أن "معركتنا كلها تحصل وستظل تحصل في إطار الدستور".

وكان مادورو أكد الخميس امام نحو 4500 جندي في كراكاس "نعم، نحن في خضمّ المعركة، والمعنويّات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيّين".

وترافقت محاولة العصيان في فنزويلا الثلاثاء والأربعاء، مع تظاهرات كبيرة مؤيدة لغوايدو، تخللتها أعمال عنف بين متظاهرين وقوات الأمن.

وسقط أربعة قتلى من المتظاهرين في هذه المواجهات، كما ذكرت المعارضة وعائلات الضحايا. من جهتها، قالت "منظمة العفو الدولية" إن الاضطرابات أسفرت عن سقوط مئتي جريح وتوقيف 205 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات بينما تشهد فنزويلا أيضاً أزمة اقتصادية خطيرة هي الأسوأ في تاريخها، مع تباطؤ اقتصادها وانهيار عملتها ونقص المواد الأساسية فيها.

ومن المقرر أن يجري وزيري خارجية الدولتين محادثات بعد أيام على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي والذي من المقرر عقده في روفانييمي يومي 6 و7 مايو الحالي.

وتصاعد الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة بشأن فنزويلا في الآونة الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال لنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اتصاله الهاتفي به الأربعاء، إن موسكو "تزعزع الاستقرار" في فنزويلا، ودعا روسيا مجدداً إلى التوقف عن دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نقلت روايتها لهذا الاتصال في بيان، أن لافروف أبلغ نظيره الاميركي أن "تدخل واشنطن في الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" وأن "هذا التأثير المدمر لا علاقة له بتاتاً بالديموقراطية".

كما انتقد بيان الخارجية الروسية كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبومبيو عن عدم استبعاد الخيار العسكري في فنزويلا.

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ونقل عن لافروف قوله بهذا الصدد "إن تداعيات" هذه التصريحات "قد تكون وخيمة جداً"، مضيفاً أن "الشعب الفنزويلي له الحق وحده في تقرير مصيره".