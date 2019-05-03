الشرطة البريطانية: الجسم المريب الذي عُثر عليه لا يُشكل أي خطر

تستجوب الشرطة البريطانية رجلاً عمره 26 عاماً بعد استدعاء خبراء المفرقعات لفحص طرود مريبة في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا.

وقالت الشرطة إن ثلاثة طرود عثر عليها اليوم الجمعة، وإن اثنين منها كانا في منطقة بيكاديلي جاردنز، والثالث كان في بلدة أولدهام القريبة. وأضافت أن الطرود كلها عبارة عن مواد غير فعالة.

وكانت أيضاً هناك أسلحة بحوزة الرجل.

وكانت قوة شرطة مانشستر بشمال بريطانيا، قالت إن طرداً مريباً عُثر عليه بوسط المدينة غير فعّال، لكن خبراء المفرقعات سيساعدون في العملية.

وقالت الشرطة في بيان إن "الطوق الأمني في منطقة بيكاديلي جاردنز لا يزال قائماً... الضباط الذين يتعاملون مع تقارير عن طرد مريب بالمنطقة اعتبروه عبوة غير فعالة"، مؤكدة أن "ضباط إبطال المفرقعات في الطريق إلى الموقع".

وأشارت الشرطة إلى أنها تحركت بناء على بلاغات عن وجود طرد مريب في بلدة أولدهام القريبة، ووجدت أنه غير فعال.

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واضافت في بيان نشرته على "تويتر" أن فرق الإطفاء موجودة حالياً في المكان للمساعدة في التحقيقات، مشيرة إلى أن تطويق المنطقة لا يزال سارياً حتى التأكد من أن المواد المضبوطة آمنة تماماً لنقلها، وحتى الوصول إلى الاستنتاجات النهائية.

وأكدت أن الرجل الذي اعتقلته في وقت سابق سيظل في عهدتها حتى انتهاء التحقيق معه.

وكانت الشرطة قد فرضت إغلاقاً وسط مدينة مانشيستر وتحديداً في محيط حدائق البيكادديلي، بعد الإبلاغ عن الاشتباه بجسم مريب، كما طلبت من المواطنين عدم الخروج إلى الشارع والبقاء في منازلهم أو مكاتبهم في المنطقة المحيطة.

وأظهرت الصور المنتشرة على "تويتر" خلو المنطقة من المارة.

وفي عام 2017 قتل انتحاري 22 شخصاً في حفل للمغنية الأميركية أريانا جراندي في مانشستر أرينا بالقرب من نفس الموقع.