كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريدة من منذر آل الشيخ بشأن الإدعاءات الكيدية تصفع النظام القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رجل الأعمال والمغرد السعودي " منذر آل الشيخ مبارك"، على الإدعاءات القطرية الكيدية، أن فشل نظام الدوحة بقيادة "تميم بن حمد"، فشل من جديد أمام الإمارات في المحافل الدولية، وهو الأمر الذي انعكس علي الشارع القطري، الذي يشكو من حالة الإنكسارت التي يعيشها.

وقال "آل مبارك، في تغيردة له على حسابه الشخصي عبر تويتر قال فيها: "مرة جديدة يفشل نظام الدوحة أمام الإمارات دوليًا .. الترند الآن في قطر يصف حالة الإنكسار التي تعاش هناك".