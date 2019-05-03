كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هانت: تغيير القيادة الحالية لا يساعد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن «المحافظين» و«حزب العمال» مروا «بوقت عصيب» في الانتخابات المحلية، وإن السبب في ذلك هو «فشل» كلاهما فى الوفاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهو ما وعدوا به في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف: «إن تغيير القيادة الحالية لن يساعد في التغلب على هذه القضية الصعبة المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

يذكر أن الانتخابات التى أجريت في 2 مايو 2019، شهدت ظهور العديد من الأحزاب الصغرى وكذلك فوز العديد من المرشحين المستقلين بعدد من المقاعد.