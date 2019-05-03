كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخبط قطري أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لفتت دولة الإمارات في بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف انتباه اللجنة إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.
يذكر أن قطر تقدمت ببعض الإدعاءات الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD.