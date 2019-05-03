كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: وضع شروط دخول مواطني أي دولة أمر لا يمكن تصنيفه ضمن "التمييز العنصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دولة الإمارات في كلمتها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

جاء ذلك رداً على الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD"،