كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوشنر" يكشف تفاصيل عن خطط سلام الشرق الأوسط المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صهر ومستشار الرئيس الأمريكى "جاريد كوشنر" عن تفاصيل جديدة حول خطة السلام الأمريكية القادمة للشرق الأوسط.

وتحدث كبير مستشاري دونالد ترامب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الخطة ستقبل بإعلان القدس كعاصمة لإسرائيل وتتراجع عن الإشارات الطويلة الأمد لحل الدولتين مع فلسطين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أّنه من المتوقع أن يكشف كوشنر (38 عامًا) الشهر المقبل بالكامل عن صفقة مفصلة طال انتظارها نيابة عن الإدارة الأمريكية، التي ارتبطت عن كثب بالجناح اليميني لإسرائيل.

ومتعهداً بأخذ مقاربة جديدة من تل أبيب، أعطى كوشنر أقوى إشارة للإدارة حتى الآن على أن الخطة لن تقترح دولتين للإسرائيليين والفلسطينيين.

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وقال كوشنر :"إذا قلت"دولتين "فهذا يعني شيئا واحدا للإسرائيليين، فهذا يعني شيئا واحدا للفلسطينيين"

وأضاف: 'قلنا، كما تعلمون، دعونا لا نقول ذلك.. دعنا نقول فقط، دعونا نعمل على تفاصيل ما يعنيه هذا ".

ورفض كوشنر تقديم تفاصيل موسعة حول الخطة قبل إصدارها، ولكن عندما سئل عما إذا كانت ستغطي الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال: "هذا صحيح ، وهذا ما سنفعله".

لوقالت القيادة الفلسطينية بالفعل إنها لا تقبل وساطة من قبل ترامب، الذي تعتبر قاعدته المسيحية الإنجيلية مؤيدة بشدة لإسرائيل وتشمل قائمة طويلة من الإجراءات الداعمة للدولة اليهودية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال كوشنر، الذي لا يثق به الفلسطينيون على نطاق واسع بسبب علاقاته الأسرية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ترامب سأله قبل قراره بالقدس كيف سيؤثر ذلك على فرص السلام.