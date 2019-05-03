كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهاء إضراب الطيارين فى شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية SAS ونقابة الطيارين، في وقت متأخر من أمس الخميس، التوصل الى اتفاق لانهاء إضراب الطيارين في الشركة الذي استمر اسبوعًا كاملًا.

وقالت كارين نيمان مديرة الاتصالات في الشركة، أن حركة الطيران عادت مرة أخرى الى طبيعتها، ونحن نعمل على قدم وساق لحل جميع الاشكالات خلال نهار اليوم الجمعة، حيث لا تزال العديد من الرحلات ملغاة”.

وتوقعت أن يسير كل شيء كالمعتاد مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت.

وفي النرويج ذكرت هيئة الطيران أن حوالي 60 رحلة تم إلغاؤها صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لشركة Swedavia السويدية التي تدير المطارات الرئيسية في البلاد، فإن العديد من الرحلات تم إلغاؤها في السويد أيضا لهذا اليوم رغم انتهاء الإضراب، وأن ذلك ينطبق على مطارات أرلاندا في ستوكهولم ولاندفيتر في يوتوبوري والعديد من المطارات الأخرى في السويد.