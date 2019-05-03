أجاكس الهولندي يحسم موقفه من صيام حكيمي والمزراوي في نصف نهائي دوري الأبطال

ينتظر نادي أجاكس أمستدرام الهولندي، ظاهرة الكرة الأروبية، هذا الموسم، مجموعة من المباريات الحاسمة، سواء قاريا أو محليا، في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الثلاثي المغربي المحترف في الفريق، سيخوض هذه المباريات صائما أم مفطرا، خاصة الثنائي زياش والمزراوي.

ومنح النادي الهولندي، حرية اختيار الصيام أو الإفطار للاعبيه المغاربة، في المباريات المهمة القادمة التي تنتظر الفريق، لكن شريطة التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، وذلك من أجل إخضاعهم لبرنامج تدرببي وغذائي خاص، يساعدهم على خوض هذه المباريات بجاهزية بدنية أفضل.

وأكد الناطق الرسمي لنادي العاصمة الهولندية، في تصريح لصحيفة “تيليخراف” الهولندية، اليوم الجمعة، أن ” النادي يحترم معتقدات لاعبيه، ونمنح لهم الحرية الكاملة، إذا أراد اللاعبون الصيام، فلهم ذلك، بالتنسيق مع المدرب والطاقم الطبي”.

وينتظر الفريق الأحمر والأبيض، مجموعة من المباريات الهامة، والتي ستتزامن مع الشهر الفضيل، أولها نهائي كأس هولندا، يوم الأحد المقبل، ثم إياب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، أمام توتنهام الإنجليزي، يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى مباراتين هامتين، في الدوري المحلي، سيكون الفريق مطالب بالفوز فيهما إن هو أراد التتويج باللقب، وستقامان في 12 و15 من شهر ماي الجاري.