عاجل – الجامعة ترفض استئناف الرجاء وتؤيد عقوبة نناح لمباراتين متتاليتين

أيدت لجنة الاستئناف، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرار اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، بخصوص عقوبة اللاعب أيوب نناح، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، ورفضت استئناف النادي، بتخفيض عقوبته من مباراتين اثنيتين إلى مباراة واحدة.

وعلم “اليوم24” من مصدر مسؤول، بأن اللجنة المذكورة وبعد الاستماع إلى اللاعب، راسلت إدارة النادي وأخبرته بقرارها بتأييد الحكم، وبالتالي فإن اللاعب سيكون غائبا عن مباراة الفريق الأخضر، أمام سريع واد زم المقبلة.

وكان نناح قد مثل، عشية اليوم، على الساعة السابعة، أمام لجنة الاستئناف، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالرباط، رفقة عضو في إدارة النادي، مقدما إفادته بخصوص واقعة الطرد، غير أن اللجنة المذكورة تمسكت بعقوبة اللجنة المركزية للتأديب.

جدير ذكره، أن نناح تلقى بطاقة حمراء، في مباراة حسنية أكادير الأخيرة، بعد “تلفظه بألفاظ نابية” في حق اللاعب عبد الكريم باعدي، ما أدى إلى توقيفه لمباراتين، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.