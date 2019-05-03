مجلس أوروبا يمنح المغرب صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين

منح مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا، المغرب صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك تثمينا لمجهودات رئاسة النيابة العامة، بحسب بلاغ لهذه الأخيرة صدر اليوم الجمعة. وقال بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إن قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا)، يعد الأول من نوعه. واعتبر المصدر أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية وضعا قانونيا بالمجلس سيمكنها من الاستفادة من خبراته وآلياته وآرائه الاستشارية. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أن مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين تتجلى في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا. وأضاف البلاغ، “رغم حداثة استقلال النيابة العامة بالمغرب عن السلطة التنفيذية، تكريسا لاستقلال السلطة القضائية، فقد استطاعت هذه الأخيرة، أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة”.

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