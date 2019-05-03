البعنة: إصابة شاب بجروح في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح إثر تعرضه للطعن في أعقاب وقوع شجار ببلدة البعنة في منطقة الشاغور، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية المصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.