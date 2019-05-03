تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

أصدر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ التي فرضت عام 2015 إثر هجمات إرهابية استهدفت أمنيين وسياحا لمدة شهر إضافي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان "قرّر الرئيس الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداء من السادس من مايو/أيار إلى الرابع من شهر يونيو/حزيران 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب".



وحض السبسي البرلمان التونسي، في مارس/آذار الماضي، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حالة الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حالة الطوارئ في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978.

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ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ عام 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.



وفي ذلك العام، قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل/نيسان الماضي تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أطلق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية.

وحققت العملية العسكرية منذ انطلاقها انتصارات عسكرية كبيرة حيث حررت العديد من المدن في الغرب الليبي من قبضة المليشيات الإرهابية.