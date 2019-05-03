أوغندا.. لؤلوة أفريقيا النابضة بالتعايش

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوغندا بلد غير ساحلي في شرق أفريقيا. تعرف أوغندا بأنها "لؤلؤة أفريقيا". يحدها من الشرق كينيا ومن الشمال جنوب السودان ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجنوب الغربي رواندا وتنزانيا من الجنوب.

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