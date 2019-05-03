أمجد طه: نظام الدوحة فاشل.. والعالم أدرك أهمية المقاطعة

علق " أمجد طه" الخبير السياسي والإستراتيجي، خسارة الدوحة قضيتها السادسة ضد الإمارات، أمام لجنة التمييز العنصري المنعقدة في جينيف، مشيرًا إلي انطلاق أذرع نظام قطر الإعلامية للصراخ في الأبواق والعالم الإفتراضي، مؤكدًا أن العالم الأن بات يدرك ضرورة وأهمية المقاطعة.

وقال "طه" غبر تغريدة موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، " بعد خسارتهم القضية السادسة ضد الإمارات.... مجاميع نظام قطر يصرخون في العالم الإفتراضي #خذلتونا_في_جنيف وفي الواقع وامام العالم يا ممثلي تميم! .. نظام الدوحة خسر كل القضايا التي رفعها ضد الإمارات والسعودية والبحرين ومصر..وهذا يثبت أن العالم أصبح يدرك أهمية المقاطعة".

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