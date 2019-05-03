الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين في حجة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت قوات الجيش اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، الجمعة، عن إسقاط طائرة استطلاع تتبع مليشيات الحوثيين في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقال موقع الجيش”سبتمر نت” إن الدفاعات الجوية لقوات الجيش “أسقطت طائرة مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي، بعد رصدها في سماء منطقة بني حسن بمديرية

عبس”.

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وأوضح الموقع أن الدفاعات أسقطت الطائرة المسيرة أثناء محاولتها استهداف تجمعات للمدنيين اثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

في سياق اخر، استعادت قوات الجيش الحكومي السيطرة على مناطق ومواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين في مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع جنوبي

اليمن.

وأسفرت المعارك حسب ما أفاد الموقع، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين إضافة إلى تدمير عربة بي ام بي وثلاثة دوريات قتالية، واستعادة اثنين اخرين وعربة إسعاف.

وتخضع معظم أجزاء محافظة الضالع لسيطرة القوات الحكومية، في حين لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق في المحافظة.